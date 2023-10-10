انت الان تتابع تفاعلاً مع "الخليج 365".. "أمانة العاصمة المقدّسة": مشروع وصلة مخطط 7 ضمن مواقع العمل خلال 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 7:21 صباحاً

أوضحت أمانة العاصمة المقدّسة أن مشروع وصلة مخطط 7 ضمن مواقع العمل الجارية خلال عام 2023، لافتة إلى أن المواقع الثلاثة الأخرى بنفس النطاق تعتبر شوارع تربية مما يتطلب العمل على إنشاء دراسات إضافية لها لضمان عدم تجمع المياه بها. وأكدت مدير عام الاتصال المؤسسي بالأمانة دانيا التركستاني، رداً على تقرير "الخليج 365"، بعنوان "أُعيد ترميمها بمجهود شخصي.. وصلة مخطط 7 تنتظر 9 أشهر سفلتتها" أنه تم تأجيل هذه الشوارع حتى تستكمل الدراسات والتنفيذ من الجهة المختصة، مثمّنة لـ"الخليج 365"، اهتمامها بالمصلحة العامة والمساهمة في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات. وكانت وصلة مخطط 7 قد أضرت بالمركبات وأحدثت تشوّهاً بصرياً وصحياً بسبب الحفر التي أحدثتها السيول مع انتشار الغبار في أوقات الصيف بسبب عدم سفلتتها وانكشاط الإسفلت الذي أًعيد ترميم الوصلة به عن طريق مجهود شخصي.

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