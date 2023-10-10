انت الان تتابع هطولات تتفاوت على المملكة.. "الحصيني": 6 أيام ويحل الوسم والمؤشرات جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ أن الوسم يحل يوم الإثنين المقبل 16 أكتوبر ويستمر 52 يوماً، مشيراً إلى أن المؤشرات والمعطيات لا تزال تبشر بوسم جيد.

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "بداية الوسم عادة من الشمالية فالغربية ثم الوسطى والشرقية من المملكة؛ حيث لا تزال النماذج العددية للطقس تشير إلى توقعات بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر -إن شاء الله- على أجزاءٍ من المملكة والخليج العربي، والتغيير وارد، ولعله للأفضل، والله أعلم".

كانت هذه تفاصيل خبر هطولات تتفاوت على المملكة.. "الحصيني": 6 أيام ويحل الوسم والمؤشرات جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.