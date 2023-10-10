انت الان تتابع تحقّق أنه المسجّل بـ "أبشر".. هنا خطوات تعديل رقم الجوّال على منصة "الضمان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 7:34 صباحاً

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر منصتها التوعوية "الضمان الاجتماعي والتمكين"، خطوات تعديل رقم الهاتف الجوّال على منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي". وبيّنت، أن خطوات تعديل رقم الجوّال في منصة الدعم والحماية الاجتماعية تتمثل في "الدخول عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم النقر على الأيقونة المجاورة لاسم المستفيد أعلى الصفحة، ثم النقر على تعديل رقم الجوال في القائمة المنسدلة، وإضافة الرقم الجديد ثم النقر على تعديل رقم الجوّال". وشددت المنصّة، عبر حسابها على "إكس"، على ضرورة "التحقّق من أن رقم جوّال المستفيد الجديد هو الرقم المسجّل في "أبشر".

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