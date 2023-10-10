انت الان تتابع "التجارة": نمو سجلات حلول التقنية المالية 21% خلال الربع الثالث من 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 7:43 صباحاً

كشفت وزارة التجارة عن نمو سجلات حلول التقنية المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023 بنسبة 21%. وبلغ عدد السجلات لحلول التقنية المالية، 2831 سجلاً، مقابل 2329 خلال الفترة نفسها للعام الحالي 2022م. وتصدّرت الرياض أعلى 5 مناطق في عدد السجلات بواقع 1707 سجلات، تلتها مكة المكرّمة 588، ثم الشرقية 297، ورابعاً المدينة المنوّرة 84 سجلاً، ثم القصيم 44.

كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة": نمو سجلات حلول التقنية المالية 21% خلال الربع الثالث من 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.