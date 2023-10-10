شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار ورياح مصحوبة بأتربة مثارة على مناطق متفرقة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد عن حالة الجو اليوم الثلاثاء، ببعض مناطق المملكة. حيث نبَّه المركز من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ مما ينتج عنها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً.

كما حذر المركز من أتربة مثارة، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، ويدمة، وخباش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 7 مساءً.

ونبه المركز أيضًا من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان السيول على محافظات، أبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والريث والداير والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر ـ بمشيئة الله تعالى ـ حتى الساعة 9 مساءً.