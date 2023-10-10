السعودية | “سدايا” تتيح التسجيل بـ 4 معسكرات تدريبية بمجالي حوكمة البيانات وإدارة البيانات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلةً في أكاديميتها عن إطلاق 4 معسكرات من أصل 18 معسكرًا في مجالي حوكمة البيانات وإدارة البيانات لبناء قدرات أكثر من 80 متدربًا ومتدربة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية والقانونية والإدارية.

وسيتلقى المتدربون في كل معسكر أكثر من ١٢٠ ساعة تدريبية، حيث سيتعرفون في معسكر إدارة البيانات على مفاهيم إدارة البيانات، ودورة حياة البيانات وجودتها وتخزينها ومعالجتها، بالإضافة إلى إستراتيجيات إدارة البيانات المتقدمة، بينما سيُمكن معسكر حوكمة البيانات المتدربين من معرفة مفاهيم حوكمة البيانات وسياسات تصنيف البيانات، وسياسة حماية البيانات الشخصية ومشاركة البيانات، وحماية البيانات المفتوحة.

ويشترط للانضمام إلى هذه المعسكرات أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومن خريجي التخصصات التقنية والإدارية والقانونية، وأن يجيد اللغة الإنجليزية، وسيخضع المتقدمون إلى اختبار ومقابلة شخصية؛ للتأكد من مناسبة مؤهلاتهم للمعسكرات.

ودعت (سدايا) الراغبين بالانضمام إلى هذه المعسكرات للتسجيل من خلال زيارة موقع أكاديمية سدايا على الرابط التالي: https://sdaia.academy/data-management-and-governance-bootcamp/ .

وسيكون 14 أكتوبر 2023 آخر موعد للتسجيل في المعسكرات الأربعة، في حين ستبدأ المعسكرات حضورياً في مقر أكاديمية طويق ابتداءً من 22 أكتوبر.

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار مبادرات “سدايا” لتحقيق المستهدفات الوطنية في بناء وتطوير قدرات المختصين في مجالي إدارة وحوكمة البيانات، لسد الفجوة فيهما على المستوى الوطني، وضمن جهودها نحو بناء القدرات في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.