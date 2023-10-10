السعودية | وفاة الدكتور عبد الرزاق المدني والصلاة عليه فجر اليوم في الحرم المكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تنعى عائلة المدني فقيدها عميد العائلة الدكتور مهندس عبد الرزاق بن هاشم المدني الذي وافته المنية اليوم حيث سيتم الصلاة علية فجر اليوم في الحرم المكي الشريف وسيتم الدفن في مقابر المعلاة بمكة