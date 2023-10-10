السعودية | وفاة الدكتور عبد الرزاق المدني والصلاة عليه فجر اليوم في الحرم المكي

- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وفاة الدكتور عبد الرزاق المدني والصلاة عليه فجر اليوم في الحرم المكي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
تنعى عائلة المدني فقيدها عميد العائلة الدكتور مهندس عبد الرزاق بن هاشم المدني الذي وافته المنية اليوم حيث سيتم الصلاة علية فجر اليوم في الحرم المكي الشريف وسيتم الدفن في مقابر المعلاة بمكة
وسويفت نيوز التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء والمواساة لعائلة المدني والدكتور أيمن وأخوته في وفاة الفقيد الغالي داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
وسوف يتم إستقبال العزاء مساء اليوم الثلاثاء بمنزل الفقيد في حي النهضة بجدة