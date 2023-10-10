السعودية | رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان: رؤية 2030 مكنت الجامعات من السير بخطوات مميزة نحو التحول الرقمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الأمير الدكتور “عبد العزيز بن عياف” رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان، أن المملكة العربية السعودية تسير بخطوات متسارعة نحو التقدم العلمي والكنولوجوي في شتى المجالات.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة العربية السعودية 2030، مكنت الجامعات من السير بخطوات مميزة نحو التحول الرقمي.

وبين أن الجامعات السعودية باتت تنافس جامعات دول العالم المتقدمة، بفضل حجم التطور في الكتولوجيا وطريقة التدريس.