شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف عن موقفه من العودة لتدريب الأهلي المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الحالي لصفوف الوحدة الإماراتي، والسابق لكلا من الأهلي المصري والسعودي، عن موقفه من العودة إلى قيادة الفريق الأحمر مرة أخري.

حيث أكد موسيماني أنه لا يستثني حدوث ذلك في المستقبل، لا سيما أنه حقق العديد من الألقاب مع الأهلي خلال الفترة الماضية علي الصعيد الأفريقي والمحلي.

وشدد موسيماني علي أن قرار رحيله من الأهلي المصري، كان قرار شخصي منه ولم يجبره أحدا عليه، مشيرا إلى أنه شعر بالضغط الكبير في فترته التدريبية الأخيرة مع الأهلي لذلك فضل الرحيل.

وعن إمكانية تدريبه في أوروبا، أوضح موسيماني أنه لا يعتقد أن ذلك ممكنا، والسبب يعود لهم وليس لي، ليس من السهل أن يقوم مدرب أفريقي بالتواجد داخل القارة العجوز.

موسيماني: سعيد بمسيرتي التدريبية

وأتم موسيماني حديثه، بأنه سعيد بتلك المسيرة التدريبية الكبيرة التي قام بها، كما أكد أنه ما زال يرغب في تحقيق المزيد خلال تلك المسيرة وعدم التوقف عند هذا الحد.