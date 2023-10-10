شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يثير الجدل معلقا " استطيع تحقيق دوري أبطال أوروبا" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عبر لقائه التليفزيوني علي قناة أبو ظبي الرياضية، أنه قادرا علي تحقيق دوري أبطال أوروبا في مسيرته التدريبية إذا ما اتيحت له الفرصة.

وأضاف:" أعلم أن أوروبا لا تريدني، هذا يعود لهم وليس لي، هم لا يحبون المدربين الأفارقة علي الإطلاق، أعتقد أن ذلك مستحيلا أن يحدث في يوم من الأيام ".

وتابع:" تمكنت من تحقيق الفوز بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات خلال مسيرتي، أتعتقد أنني لن استطيع تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، أو دوري أبطال أوروبا إذا ما أتيحت لي الفرصة ؟".

واستدرك:" امنحني الفرصة فقط ومن ثم سوف نتحدث في الأمر، أثق في قدرتي التدريبية، خاصة أنني حققت ما يقارب من عشرين لقبا خلال مسيرتي التدريبية ".

موسيماني: سعيد بمسيرتي التدريبية

وأتم موسيماني حديثه، بأنه سعيد بتلك المسيرة التدريبية الكبيرة التي قام بها، كما أكد أنه ما زال يرغب في تحقيق المزيد خلال تلك المسيرة وعدم التوقف عند هذا الحد.