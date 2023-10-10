"أمانة جدة" ترفع 2.2 مليون طن من المخلفات خلال الربع الثالث 2023م

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محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جهود أمانة جدة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المدينة، بلغت كمية النفايات البلدية الصلبة "المنزلية والتجارية" والنفايات كبيرة الحجم ومخلفات الأشجار والمسالخ التي رفعتها الأمانة خلال الربع الثالث لعام 2023م، "2 مليون و236 ألفًا و59 طنًّا".

وأوضحت الأمانة وفق إنفوجراف نشرته اليوم أنها رفعت 1.620.845 طنًّا من نفايات البناء والهدم، و2.937 طنًّا من الإطارات.

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