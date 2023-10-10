انت الان تتابع "المسند": ستغرب الشمس عن شمال هذه الجزيرة ولن تشرق إلا بعد 143 يوماً! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم تغرب الشمس عن إحدى الجزر، ولن تشرق إلا في 2 مارس من العام المقبل 2024.

واستشهد "المسند"؛ بقول الله تعالى: (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ)، مشيراً إلى أن الشمس ستغرب اليوم على شمال جزيرة قرينلاند، ولن تشرق إلا بعد 143 يوماً.

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