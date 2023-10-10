وزارة "الصناعة": ارتفاع عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي إلى 7239

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفاع عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي من 18% في بداية عام 2021م لتصل إلى 72% في نهاية النصف الثاني من عام 2023م.

وأوضحت الوزارة أن عدد المصانع الحاصلة على التصريح البيئي بلغ (7239) مصنعًا، مؤكدةً أن الحصول على التصريح البيئي يعد شرطًا أساسيًا لمنح الترخيص الصناعي؛ وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإدراج التصاريح البيئية ضمن الاشتراطات الأساسية لإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة ذات الأثر البيئي.

وبينت أن هذا الارتفاع يعكس جهود الوزارة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، حيث حرصت على توفير التسهيلات اللازمة للمصانع للحصول على التصريح البيئي بما في ذلك التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الحلول لأي تحديات قد تواجهها في هذا الشأن، مؤكدةً استمرارها على رفع نسبة المصانع الملتزمة بالحصول على التصريح البيئي، والوصول إلى تحقيق مستهدفات الاستدامة البيئية في القطاع الصناعي، داعيةً المصانع التي لم تحصل على التصريح البيئي، إلى المسارعة في الحصول عليه من خلال استكمال الإجراءات، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.