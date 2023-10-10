شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة مستمر لخطة تحسين بيئة العمل في "ضمان" القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر أعمال خطة تحسين بيئة العمل والأعمال المنجزة في جميع أقسام مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف. والتي تابعها مساعد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لقطاع التنمية، حمود الشريدة.

أهم الإنجازات والخدمات المقدمة

اطلع الشريدة خلال زيارته للمكتب على الإنجازات التي تمت خلال هذا العام والأعوام السابقة. إضافة للاطلاع على الخدمات التي يقدمها المكتب للمراجعين، والوقوف على المتطلبات والاحتياجات التي تم مناقشتها مع إدارة المكتب.

وفي نهاية الزيارة تقدم المساعد للمدير العام بخالص الشكر والتقدير على تلك الجهود المبذولة والعمل بروح الفريق الواحد، والتكاملية بين إدارة ومنسوبي المكتب. والذي ساهم في الرقي بالخدمات المقدمة وفق مستهدفات رؤية 2030.

من جانبه عبر مدير مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف، حسين أبو السعود، عن امتنانه وشكره للمدير العام لفرع الوزارة عبد الرحمن المقبل على المتابعة الدورية والدعم المستمر وتحفيز الكادر الوظيفي نحو مزيدًا من العطاء والإنجاز.