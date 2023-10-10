شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها إيقاف نجم النصر - عقوبات الجولة التاسعة لدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت لجنة الانضباط برابطة دوري روشن، عقوبات الجولة التاسعة من المسابقة، وذلك بعد مراجعة الحالات الأخلاقية والانضباطية من اللاعبين وأبرزها إيقاف نجم نادي النصر.

لجنة الانضباط تعلن عقوبات الجولة التاسعة من دوري روشن

وأعلنت اللجنة في بيان رسمي، إيقاف سلطان الغنام لاعب النصر أربع مباريات، بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي، وتغريمه 40 ألف ريال بداعي صدور ألفاظ بذيئة منه تجاه مساعد الحكم.

وأكلمت اللجنة في بيانها، أنه تقرر بإعلانها تغريم نادي الاتحاد 60 ألف ريال بعد ثبوت رمي الجماهير 10 علب مياه تجاه أرضية الملعب خلال ديربي جدة أمام الأهلي.

كما أكدت لجنة الانضباط والأخلاق تقرر توقيع غرامة على الاتحاد قدرها 18.500 ألف ريال سعودي وعلى الأهلي قدرها 17.500 ألف ريال إثر تأخر نزول الفريقين إلى أرض الملعب وتأخير انطلاقة الشوط الثاني.

واختتمت لجنة الانضباط برابطة دوري روشن بيانها بتغريم بروزوفيتش لاعب النصر 20 ألف سعودي ريال بسبب غيابه عن المقابلة الإعلامية عقب نهاية المباراة، في منطة الميكسد زون.