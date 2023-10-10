شكرا لقرائتكم خبر عن 13 لاعب.. قرار ناري منتظر من رابطة دوري روشن بشأن المحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير إعلامية، آخر المستجدات الخاصة بزيادة عدد الأجانب في دوري روشن للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينص النظام الحالي لمسابقة دوري روشن السعودي، على تواجد ثمان لاعبين محترفين في الموسم الحالي، وهو الحد الأقصى المعمول به في المسابقة المحلية السعودية.

وكشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي عبر برنامج "برا الـ18"، إن رابطة دوري روشن للمحترفين، خاطبت الأندية السعودية عن رفع عدد اللاعبين الأجانب لمعرفة وجهة نظرهم في فكرة زيادة عدد أجانب كل فريق.

وتابع الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الحميدي، بأن جميع الأندية وافقت على زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن إلى 10 لاعبين، وقد يشارك جميعهم في المباريات؛ ولكن هذا الأمر تحت الدراسة حتى الآن.

وأضاف، أن جميع أندية دوري روشن وافقت على هذا العدد؛ باستثناء نادٍ واحد فقط يرغب في عدد أكبر، ومن المتوقع تطبيق هذه الزيادة بدءًا من الموسم القادم.

زيادة عدد المحترفين إلى 13 أو 14 لاعب

وخلال الساعات الماضية، كشفت بعض التقارير الصحفية والإعلامية بأنه سيصدر قريبًا قرار بتواجد 13 أو 14 لاعبًا أجنبيًّا لكل فريق، واختيار 8 منهم فقط للنزول واللعب بأرضية الملعب.

وصرح ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، في تصريحات سابقة بأنهم يدرسون بشكل مفصل زيادة عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين في فِرَق الدوري خلال الفترة المقبلة.