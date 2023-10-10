حملة لمكافحة الحمى القلاعية

أطلق فرع مركز «وقاء» بمنطقة القصيم الحملة الوطنية الثانية لمكافحة مرض الحمى القلاعية في المواشي، التي تستهدف تحصين أكثر من 400 ألف رأس من المواشي. وبدأت أعمال التحصين التي ستستمر لمدة شهرين، مطلع اليوم الأول من شهر أكتوبر، داعياً المركز جميع مربي الماشية لزيارة فرع مركز «وقاء» بالمنطقة للتنسيق بشأن تحصين مواشيهم ضد مرض الحمى القلاعية أو زيارة أقرب وحدة وقاء بمحافظات المنطقة. وتهدف الحملة إلى المكافحة والتوعية والإرشاد لمرتادي السوق ومربي الماشية، إضافة إلى الكشف على المواشي، والتأكد من سلامتها وخلوها من مرض الحمى القلاعية، وتقديم الخدمات الإرشادية البيطرية في مجال صحة وسلامة المواشي. يذكر أن مركز «وقاء» يعمل على تقييم درجة المخاطر للوضع الصحي الوبائي في المواشي، ووضع الضوابط والاشتراطات الفنية حسب المواصفات والمعايير الدولية، إذ يعمل في المركز كوادر بيطرية سعودية متخصصة في عدد من المجالات، منها التنظيمي والرقابي والتوعوي والإرشادي، بهدف رفع مستوى الوعي وحماية الثروة الحيوانية.



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