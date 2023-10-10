270 مركبة تتعدى على مواقف المعاقين يوميا

ضبط المرور السعودي 7542 مركبة مخالفة خلال الشهر الماضي قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الإعاقة) بمعدل 270 مركبة مخالفة يوميا بجميع المناطق.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، وأهابت إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

900 ريال مخالفة

أكد المرور السعودي أن مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم، وأشار إلى أن استخدام غيرهم لهذه المواقف يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية، وأكد أن الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل غير هذه الفئة المسموح لها يعدّ مخالفة مرورية، وأضاف أن الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة تتراوح ما بين 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.

3 آلاف دراجة مخالفة

أعلنت إدارة المرور السعودي أيضا ضبط 3169 دراجة آلية مخالفة خلال الشهر الماضي بمعدل 113 دراجة آلية في اليوم بجميع مناطق المملكة، وأوضح المرور أنه تم تحديد المخالفات التي يقوم بها سائقو الدراجات النارية في الشوارع والطرق العامة في المملكة، سواء عدم وجود التراخيص اللازمة أو السرعة، بالإضافة إلى مجموعة من التعليمات التي تتطلب غرامة مالية 150 حتى 300 ريال.

2000 ريال

بين المرور السعودي أن عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية يعد مخالفة مرورية، تفرض بشأنها غرامة مالية تصل في حدها الأقصى إلى 2000 ريال.