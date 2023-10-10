انت الان تتابع "الأونروا" تعلن نزوح 187 ألف فلسطيني لمراكز الإيواء في قطاع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 10:27 صباحاً

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن 187 ألف فلسطيني نزحوا إلى مراكز الإيواء، التي أقيمت في مدارس غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وذكرت "الأونروا"، في بيان، أن الساعات الماضية شهدت عمليات نزوح كبيرة، مع استمرار طائرات الاحتلال الإسرائيلي في قصفها الأبراج السكنية والمنازل. من جانبها، أكّدت سلطة الطاقة الفلسطينية بغزة، أن محطة توليد الكهرباء الرئيسة أوشكت على النفاد، بسبب توقف إمدادات الوقود، إثر إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي كافة المعابر مع القطاع.

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