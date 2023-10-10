فيصل بن فرحان يلتقي نظيره التشيكي ويبحثان تعزيز علاقات البلدين

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 10:30 صباحاً

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، وزير خارجية جمهورية التشيك يان ليبافسكي، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط. وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في عديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين. حضر اللقاء، مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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