خادم الحرمين وولي العهد يُعَزيان ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 10:45 صباحاً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق. وقال الملك: "علمنا بنبأ وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية رحمه الله، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة؛ لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون". كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق. وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية رحمه الله، وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي وأصدق المواساة؛ سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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