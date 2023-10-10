انت الان تتابع حفلات غنائية ومزايا حصرية في انتظار مشتركي webook ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

حفلات غنائية ومزايا حصرية، خصصها موقع webook لمشتركيه ومستخدميه، ضمن مزايا أخرى سيعلَن عنها قريبًا مع انطلاق التطبيق الرسمي، لموقع الحجز المعتمد لفعاليات موسم الرياض.

يأتي هذا ليكون بمثابة المرة الأولى التي يتم فيها تقدير المشتركين في تطبيق خدماتي والاحتفاء بهم بعد تدشينه.

ويشمل برنامج الاحتفاء، إقامة حفلتين غنائيتين بشكل خاص وحصري لمشتركي التطبيق، وسيكون موعدهما في الـ25 و26 من أكتوبر الحالي، كما سيتم نقل الحفلتين مجانًا عبر نافذة تطبيق webook المنتظر.

وينفرد موقع وتطبيق webook بالعديد من الميزات، كُشف بعضها، والبعض الآخر ينتظر أن يعلن عنه رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.

ووفقًا للميزات التي أزيح عنها الستار؛ يمكّن التطبيق والموقع مستخدميه ومشتركيه من اكتشاف فعاليات موسم الرياض وشراء التذاكر بكل سهولة عبر خطوات بسيطة، كما يوفر التطبيق كل المعلومات عن الفعاليات من التوقيت وتاريخ إقامتها، إلى نوع التذاكر ما بين رويال وماسية وبلاتينيوم وغيرها من الفئات كلٌّ وفقًا لسعره، كما يوفر التطبيق معرفة منطقة إقامة الفعالية وخريطة لموقعها.