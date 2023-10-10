انت الان تتابع "إحكام" تدعو طالبي التملك للرد على الإفادات المرسلة لهم خلال 15 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 11:03 صباحاً

دعت منصة إحكام المستفيدين للرد على الإفادات التي تمّ إرسالها لهم لتوفير معلومات وبيانات طلبتها الأمانة العامة للجان النظر حول طلبات تملك العقارات. وقالت اللجنة إن المدة الزمنية المحددة لذلك هي 15 يومًا للإفادات الواردة من الأمانة العامة و30 يومًا للإفادات الواردة من لجان النظر. وحول طريقة التأكد من وجود الإفادة أشارت إلى إمكانية الدخول لحساب المستفيد في منصة إحكام الدخول على أيقونة طلباتي ثم التحققمن حالة الطلب .

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