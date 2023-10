شكرا لقرائتكم خبر عن "الزكاة والضريبة" تحذر من رسائل احتيال تدّعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مكلفيها وعملائها إلى عدم الاستجابة لأي رسائل ترد إليهم تدّعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية لدى الهيئة، أو تسعى للحصول على البيانات الشخصية أو المصرفية.

وأوضحت الهيئة أن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية من خلال رسائل نصية مشبوهة تزعم استقبال طلبات استرداد مبالغ مدفوعة للهيئة، وتطلب الدخول على روابط إلكترونية لتقديم المزيد من المعلومات أو البيانات أو تعبئة نماذج بيانات، مؤكدةً أن الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أنها لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ZATCA للهواتف الذكية فقط.

#الزكاة_والضريبة_والجمارك تدعو المكلفين لعدم الاستجابة لرسائل الاحتيال التي تدّعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية.

🔗| https://t.co/a241E73PzE #زاتكا pic.twitter.com/VoARVx2gCX — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 10, 2023

قنوات التواصل

This is a Twitter Status تدعو المكلفين لعدم الاستجابة لرسائل الاحتيال التي تدّعي وجود مبالغ استرداد أو مستحقات مالية.| This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter Status— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa)

ودعت الهيئة مكلفيها وعملائها إلى ضرورة التأكد من استخدام قنوات التواصل الخاصة بالهيئة، وذلك من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X)(@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa) ، مؤكدةً أنها تستقبل من خلال هذه القنوات جميع الاستفسارات المرتبطة بالتزامات المكلفين والعملاء وجميع الخدمات التي تقدمها.

وأكدت الهيئة على جميع مكلفيها وعملائها أهمية حماية أنفسهم من الاحتيال، والحرص على أمن معلوماتهم المصرفية والشخصية وذلك بعدم الاستجابة للرسائل الواردة من جهات تنتحل اسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب ضرورة التحقق من مصدر الرسائل العشوائية الواردة إليهم قبل الضغط على الروابط، وذلك للمحافظة على بياناتهم الشخصية، وعدم الوقوع ضحيةً للاحتيال.