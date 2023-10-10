شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع عاجل لبحث التصعيد في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت المملكة العربية السعودية إلى اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي لبحث التصعيد في غزة.

وفق ما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي إدانتها للعدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

اتصالات سعودية

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عدة اتصالات هاتفية بقادة عدة دول بالمنطقة، في مسعاه المتواصل لوقف التصعيد الجاري في قطاع غزة.

سمو ولي العهد، أجرى اتصالات بزعماء الدول العربية وفي مقدمتهم رئيس دولة فلسطين وملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، في خطوة تعكس اهتمام ومتابعة سموه للأحداث في غزة والدور القيادي للمملكة في التعامل مع المستجدات التي تشهدها المنطقة.