شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك بالاجتماع "الخليجي - الأوروبي" في مسقط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك في عاصمة سلطنة عُمان الشقيقة مسقط.

واستقبل وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي - رئيس الدورة الحالية -، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية لدى وصوله مقر الاجتماع.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

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مناقشات واسعة

وناقش الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والتغير المناخي والأمن السيبراني والهيدروجين الأخضر، وتبادل الخبرات والتعليم، وتعظيم الاستفادة من التقنيات المتنوعة والذكاء الاصطناعي، وكذلك تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين في مجال المساعدات الإنسانية.

حضر الاجتماع، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد الأوروبي هيفاء الجديع، ومدير إدارة مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنس الوسيدي، ومدير إدارة الاتحاد الأوروبي طلال العنزي.