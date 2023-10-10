شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن والحماية".. ضبط مخالفين لتلويث نظام البيئة في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الجهود المكثفة للجهات الأمنية في المملكة للحد من المخالفات، والتصدي لعمليات تهريب وترويج المخدرات بمختلف المناطق.

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمًا من الجنسية الإثيوبية مخالفًا لنظام البيئة لتلويثه وسطًا بيئيًا في منطقة تبوك، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

مخالفات صيد بدون ترخيص

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (30) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

كان بحوزة المخالفين (8) بنادق نارية، و(400) ذخيرة نارية، و(15) بندقية هوائية، و(2700) ذخيرة هوائية، و(130) طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد داخل الأماكن المحظورة غرامة (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال. وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.