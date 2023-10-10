شكرا لقرائتكم خبر عن بالربع الأول من 2023.. مردم جدة يستقبل أكثر من 2 مليون طن مخلفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال الربع الثالث للعام الحالي نحو (2.236.059) طنًا من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية وكبيرة الحجم ومخلفات البناء والهدم. وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة، وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

كميات كبيرة من المخلفات

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة في الأمانة، صالح الزهراني، أن كمية النفايات البلدية الصلبة خلال الربع الثالث بلغت (39.403) طنًا، كما استقبل "المردم" خلال الفترة ذاتها (1620854) طنًا من مخلفات البناء والهدم، وأكثر من (2937) طنًا من الإطارات.

وبين الزهراني أن تقرير نفايات عقود النظافة سجل (3.27458) طنًا جرى رفعها في نطاق 16 بلدية فرعية، لافتًا إلى أن الأحياء الواقعة في بلدية المطار ضمن منطقة العقد الرابع، سجلت النسبة الأعلى بإجمالي تجاوز الـ(55.140) طنًا من النفايات البلدية المرفوعة، فيما سجلت أقل كمية نفايات في نطاق بلدية ثول ضمن منطقة العقد الأول بإجمالي (16.694) طنًا، وسجل تقرير العقد الثالث عشر الخاص بمنطقة الكورنيش (5804) طنًا من النفايات المرفوعة خلال الربع الثالث عام 2023.