شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: 3.4 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أودع اليوم الثلاثاء برنامج حساب المواطن 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والسبعين 10.7 مليون مستفيد وتابع.



وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 178 مليار ريال منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا بأن 75٪ من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريال.



وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر والمستقلين المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.8 مليون متقدم، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.



وأكد الهاجري أنه حسب التوجيه الملكي الكريم باستمرار الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج تنتهي بدفعة شهر ديسمبر 2023م، واستمرار فتح التسجيل، وكذلك استمرار العمل بالبرنامج، وتفويض لجنة البرنامج بإضافة محددات بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقا، فقد بدأ البرنامج بتطبيق المحددات الجديدة اعتباراً من دفعة شهر أكتوبر الحالي والتي شملت على تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج،

بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا)، إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك، مبيناً بأن الدعم الحالي يشمل الدعم الإضافي وذلك حسب التوجيه الكريم وسيستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، والذي يأتي امتدادا للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022م.



وأشار الهاجري بأن قيمة الاستحقاق من الدعم في البرنامج تختلف ما بين الأسر بناء على عدد وأعمار أفراد الأسر وإجمالي دخلها، ويمكن للمستفيد التحقق من مبلغ الدعم المستحق من خلال الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://Portal.ca.gov.sa