السعودية | الهيئة العامة للطرق توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

‎وقّعت الهيئة العامة للطرق مع جامعة الملك سعود مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون في مجال الاستشارات المهنية والمعرفية والبحثية، بالإضافة للاطلاع والاستفادة من الأعمال والدراسات السابقة والمستقبلية، مع تبادل الخبرات في جميع المجالات التي تخدم قطاع الطرق.

ووقع المذكرة معالي رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر الدلامي؛ ومعالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.

وتركز المذكرة على مجالات التعاون في الأبحاث والابتكار والجودة والنشر وبراءة الاختراع المرتبطة بقطاع الطرق، بالإضافة للتعاون في الزيارات الميدانية واستخدام التقنيات الحديثة ودعم إثراء قاعدة بيانات الطرق بالهيئة، والتنسيق على إقامة المؤتمرات والبرامج التدريبية ذات الاهتمام المشترك وإتاحة الفرصة لمنسوبي الهيئة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا وبرامج تطوير الذات في التخصصات ذات العلاقة.

كما تهدف إلى الاطلاع والاستفادة من الأعمال والدراسات السابقة والمستقبلية في مجال الطرق واستخدام التقنيات الحديثة, حيث تمتلك الهيئة العامة للطرق أسطول من معدات المسح وتقييم الطرق, ومختبراً للابتكار والجودة يعمل على البحوث والدراسات لتطوير وتحسين مواصفات المواد المستخدمة في الطرق.

يذكر أن إستراتيجية قطاع الطرق التي تعمل الهيئة العامة على تنفيذها تستهدف تعزيز واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، والرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها.