السعودية | وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية التشيك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية التشيك السيد يان ليبافسكي، وذلك على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، في العاصمة العُمانية مسقط.

وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك في العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين الصديقين.

حضر اللقاء، مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.