انت الان تتابع يعرقل حركة السير ويؤخر وصول الإنقاذ.. "المرور": لا للتجمهر حول الحوادث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - شدّدت الإدارة العامة للمرور على أهمية مساعدة متضرري الحوادث بعدم التجمهر حولهم.

وأوضحت "المرور"، في توعية نشرتها اليوم، أن التجمهر حول الحوادِث يعرقل حركة السير، ويؤخر وصول الجهات المعنية لإنقاذ المصابين.

كانت هذه تفاصيل خبر يعرقل حركة السير ويؤخر وصول الإنقاذ.. "المرور": لا للتجمهر حول الحوادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.