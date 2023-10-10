انت الان تتابع بالصور ..."كادن" تطلق استراتيجيتها وهويتها المؤسسية الجديدة لترسيخ ريادتها في القطاع العقاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 11:43 صباحاً

أطلقت شركة كادن، الرائدة في المجال العقاري، استراتيجيتها وهويتها المؤسسية الجديدة، والتي تهدف من خلالها أن تكون بداية مرحلة جديدة تواصل من خلالها ترسيخ مكانتها ومسيرتها الاستثمارية الناجحة في القطاع العقاري، وذلك في حفل أقيم في العاصمة السعودية الرياض بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة ومنسوبي الشركة. وكشفت الاستراتيجية الجديدة ملامح المرحلة القادمة للشركة، وما تضمنته من أهداف وبرامج، تسعى كادن إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة، وتشمل أبرز محاور الاستراتيجية زيادة وتنويع مصادر إيرادات الشركة وتحقيق النمو المستدام من خلال تنويع الاستثمارات، ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية. كما تتضمن تعزيز الريادة في الابتكار والتطوير وتطوير مشاريع عقارية فريدة من نوعها ومجتمعات حيوية ومتكاملة، وذلك بإطلاق نموذج مشروع مدينة داخل مدينة والاستفادة من نجاحات الشركة السابقة في هذا المجال، كما أكدت الإستراتيجية على تنمية مجال إدارة التطوير العقاري ونشاط إدارة الممتلكات العقارية. وتأسست شركة "كادن" في عام 2015م بالمملكة العربية السعودية، وبعد مدة وجيزة من إطلاقها كشفت عن انبثاق أول فكرة لها وهو مشروع واجهة الرياض في عام 2015، وبعدها مباشرة وفي العام ذاته أعلنت عن إطلاق مشروع ذا لوجستكس بارك. يذكر أن "كادن" أبرمت في العام الماضي اتفاقية لإدارة الممتلكات لـ"واجهة روشن" مع شركة "روشن" إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة لتكون المشغّل الرئيسي للواجهة، وذلك بعد قيام روشن بالاستحواذ على واجهة الرياض ولتصبح واجهة روشن.

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