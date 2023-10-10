جيهان الطويرقي: المعلم له تأثير كبير على تطور المجتمع والإسهام في تحقيق نهضته

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 11:45 صباحاً

نظم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني اثنينه الحوار بعنوان "دور المعلم في تحقيق رؤية 2030"، استضاف خلالها المدربة في أكاديمية الحوار للتدريب، الأستاذة جيهان الطويرقي. وفي بداية اللقاء الذي أدارته الأستاذة نوال العيسى، تحدثت جيهان الطويرقي عن دور المعلم في تعزيز منظومة القيم لدى النشء، وتشكيل شخصية الطالب. قالت : يتأثر الطالب بصفات المعلم الشخصية، أكثر من طريقة تدريسه، فيلتفت الطالب لأسلوب المعلم وثقافته ولصدقه وصراحته، وأمانته، ولغته في طريقة الشرح وحتى مظهره الخارجي، فإذا وجد الطالب كل هذه الصفات في معلمه فسيتخذه قدوة له مما يسهل على المعلم تأدية رسالته في تعليم الطالب وغرس المبادئ و القيم السامية في نفوس الطلاب. ونوّهت "الطويرقي" بالدور البارز الذي يقدمه المعلم في بناء جيل يتحمل المسؤولية ويتخذ القرار مستقبلاً، فالمعلم قدوة لطلابه بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام. وأضافت: يجب أن يبرز ذلك من خلال الاهتمام به وتطوير قدراته والعمل على تأهيله بأفضل الطرق والسُبل، وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به في العملية التعليمية والتربوية، على اعتبار أنه المحور الأساسي والرئيس الذي يؤثر بشكل مباشر على أجيال المجتمع، فالمعلم والمجتمع عنصران مترابطان، نظراً لتأثيره بشكل كبير على تطور المجتمع والإسهام في تحقيق نهضته.

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