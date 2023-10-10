انت الان تتابع تحذير من "نقاء".. تدخين الشيشة الإلكترونية يزيد خطر الإصابة بالأمراض التنفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #تنفس_بنقاء أشارت "نقاء" لمكافحة التدخين إلى عادة يجب التخلص منها، مبرزةً أضرارها.

وأوضحت "نقاء"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن "تدخين الشيشة الإلكترونية يزيد من خطر الإصابة بأمراض الرئة والتنفس"، وقالت: "خليك واعي ضررها أكبر".

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