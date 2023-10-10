انت الان تتابع إسرائيل تسلح سكانها في المناطق الحدودية مع غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 10 أكتوبر 2023, 12:03 مساءً

بدأت إسرائيل، اليوم (الثلاثاء)، توزع البنادق على السكان بعدة مناطق حدودية وأرسلت طائرات إلى أوروبا لإعادة المقاتلين، بحسب ما ذكرت "الحرة" وأمر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وزارته بشراء أكثر من 10000 بندقية. واشترت الوزارة معدات قتالية إضافية تشمل خوذات وسترات واقية لتوزيعها. وستوزيع الأسلحة على بلدات مختلفة، مع التركيز على تلك القريبة من السياج وعلى طول خط التماس في الشمال والجنوب والوسط، والمدن المختلطة والمستوطنات في الضفة الغربية.

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