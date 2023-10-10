شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "أرض القصيم" تنشر الأخضر برياض الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق محافظ رياض الخبراء فهد حسن السلطان أمس، المرحلة 12 من حملة "أرض القصيم خضراء"، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة طارق العمري،

حيث تتضمن خطة الاستزراع القطاعات الحكومية، والمساجد، والمدارس، والمرافق العامة، والمتنزهات بالمحافظة، للوصول إلى زراعة 10 آلاف شجرة خلال هذه الحملة،

وتحقيق المستهدفات لتتواءم مع مبادرة السعودية الخضراء، لتحقيق التوسع ونشر مفهوم التشجير بين فئات المجتمع جميعها.

يذكر أن حملة "أرض القصيم خضراء"، أسهمت في زراعة أكثر من مليوني شجرة.