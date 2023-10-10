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حملة "أرض القصيم" تنشر الأخضر برياض الخبر

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واس - رياض الخبراء 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلق محافظ رياض الخبراء فهد حسن السلطان أمس، المرحلة 12 من حملة "أرض القصيم خضراء"، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة طارق العمري،

حيث تتضمن خطة الاستزراع القطاعات الحكومية، والمساجد، والمدارس، والمرافق العامة، والمتنزهات بالمحافظة، للوصول إلى زراعة 10 آلاف شجرة خلال هذه الحملة،

وتحقيق المستهدفات لتتواءم مع مبادرة الخضراء، لتحقيق التوسع ونشر مفهوم التشجير بين فئات المجتمع جميعها.

يذكر أن حملة "أرض القصيم خضراء"، أسهمت في زراعة أكثر من مليوني شجرة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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