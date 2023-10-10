تخريج 1062 من دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة

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الدمام - شريف احمد - شهد مدير الأمن العام تخريج دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة الـ ( 25 ) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، شهد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم,

حفل تخريج (1062) رجل أمن أتموا تأهيلهم العسكري في دورة دوريات أمن وحراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة الـ (25)، للعام التدريبي 1444-1445هـ وتلقى الخريجون علومهم وتدريباتهم خلال مدة التدريب على شتى أنواع المعارف والمهارات العسكرية والأمنية الحديثة، التي تمكنهم من أداء مهامهم الأمنية على الوجه الأكمل، والإسهام في حفظ الأمن.