السعودية | وزير النقل والخدمات اللوجستية يلتقي وزير النقل والبنى التحتية التركي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم، في العاصمة التركية أنقرة، معالي وزير النقل والبنى التحتية عبدالقادر أورال أوغلو.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفرص التعاون المشتركة على ضوء المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتهدف زيارة وزير النقل والخدمات اللوجستية إلى تركيا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وتنمية الروابط الاقتصادية وتشجيع شركات النقل الجوي والتوسّع في الربط الملاحي عبر زيادة الخطوط الملاحية، وتنمية الشراكة بين الجانبين لتعزيز مكانة المملكة على الخارطة، إلى جانب رفع مستوى التبادل التجاري.