السعودية | “البيئة” تواصل حملاتها التوعوية بأهمية الأمن السيبراني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كرم معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي عدداً من مسؤولي الأمن السيبراني بمنظومة الوزارة، نظير جهودهم في رفع التوعية بمخاطر الأمن السيبراني الشائعة، وأساليب المخترقين في التصيد الإلكتروني، وكيفية تأمين الأجهزة والتطبيقات والشبكات اللاسلكية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الأمنية.

جاء ذلك خلال المعرض التفاعلي الذي نظمته الوزارة في مقرها بالرياض؛ لرفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني لدى منسوبي ومنسوبات المنظومة في جميع مناطق المملكة، وذلك تزامنًا مع الجهود العالمية وتفاعل الوزارة للاحتفاء بشهر التوعية بالأمن السيبراني الذي يوافق شهر أكتوبر من كل عام.

​وتستمر الوزارة منذ انطلاقة شهر أكتوبر الجاري، في تنظيم عدد من الفعاليات، وورش العمل، والمعارض الميدانية؛ لرفع الوعي بأهمية الأمن السيبراني لدى منسوبيها ومنسوباتها، مؤكدة أهمية هذه الأنشطة في التعريف بنظام عقوبات نشر الوثائق السرية، وآلية التعامل مع المعلومات المصنفة، وخطوات إنشاء مكاتب سرية، واتباع سياسات وضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والاستجابة للحوادث، ومواكبة الأحداث العالمية الخاصة بالأمن السيبراني، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه منسوبي ومنسوبات المنظومة.