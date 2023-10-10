السعودية | أمين منظمة التعاون الإسلامي يستقبل المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى المنظمة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمقر الأمانة العامة اليوم, المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى المنظمة السفير هشام الفوراتي.

وخلال اللقاء, ثمّن الأمين العام دور جمهورية تونس الريادي في المنظمة، والعمل الإسلامي المشترك.

وناقش الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والجمهورية التونسية.