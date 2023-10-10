شكرا لقرائتكم خبر عن قرار صادم بشأن مباراة الاتحاد واصفهان الإيراني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - مازال الجدل يحاوط أزمة مباراة الاتحاد وسباهان اصفهان الإيراني التي تم إلغائها بسبب ما حدث قبل المباراة ولم يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قراره الرسمي حتى الأن.

وكان فريق الاتحاد، قد رفض خوض مباراة اصفهان، بسبب وجود مجسمات سياسية في ملعب نقش جهان، ورفضت إدارة النادي الإيراني إزالتها.

وبناءً على ما حدث، أصدرت إدارة أنمار الحائلي بيانًا رسميا تؤكد خلاله أن قرار الانسحاب تم بالتنسيق مع مراقب الاتحاد الآسيوي، وسيتم تحديد قرار بشأن المواجهة لاحقًا.

تحديد ملعب مباراة الاتحاد ضد اصفهان

وكتب الإعلام الإيراني داوود ایکدري عبر صفحته بمنصة " اكس"،: "سوف یستضیف ملعب فولاد شهر أصفهان إعادة مباراة الاتحاد سباهان في دوري أبطال آسیا".

ملعب فولاد شهر أصفهان هو الملعب الخاص بنادي ذوب آهن، الذي يلعب في دوري المحترفين الإيراني. يسع لجلوس 15 ألف متفرج.

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن في وقت سابق، أن مباراة الاتحاد واصفهان قد يتم إعادتها خلال الفترة المقبلة، وأنه لم يتم اعتبار أي من الفريقين منسحبًا، بل تم تأجيلها لحين انتهاء الأزمة.

جدير بالذكر أن بعض الآراء قانونية قد أشارت إلى احتمالية اتخاذ قرار رسمي من الاتحاد الآسيوي بمنح نقاط مباراة سباهان لصالح الاتحاد أو إقامة المباراة في أرض محايدة، أو إزالة التمثال وإقامة المباراة في مدينة أصفهان.