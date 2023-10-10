شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كبيرة منتظرة ورسائل نارية إلى نجم الاتحاد بعد إيقافه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شن الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، هجومًا قويًا على سلطان الغنام لاعب نادي النصر، بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق، إيقافه 4 مباريات بداعي صدور ألفاظ بذيئه منه تجاه مساعد الحكم.

وأعلنت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة السعودي، رسميا عن إيقاف سلطان الغنام لاعب النصر 4 مباريات وغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال، بسبب تلفظه بألفاظ بذيئة ضد الحكم المساعد، وثبوتها.

الشيخ يطالب الغنام مراجعة نفسه

وخرج الشيخ بتصريحات قوية عبر حسابه على منصة "إكس" قائلا: "إيقاف سلطان الغنام 4 مباريات لتلفظه بألفاظ بذيئة تجاه الحكم يحتاج منه إلى مراجعة، فلا يمكن أن يكون التعادل سببًا في تعريض نفسه وناديه لخسارة غيابه، فضلًا عن أن هذا التصرف لا يمثل نجوميته وهو الذي عرف بأخلاقياته طوال مشواره، محبوك يطلبون منك مراجعة نفسك يا كابتن".

وسيغيب الغنام عن مباريات الاتحاد ضد ضمك في الجولة العاشرة من دوري روشن، ثم مباراة فريق الفيحاء في الجولة الحادية عشرة.

كما سيغيب سلطان الغنام عن مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك السعودي، وأيضًا سيكون غائبًا عن مباراة الخليج في الجولة الثانية عشرة.