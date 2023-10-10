شكرا لقرائتكم خبر عن عودة القائد.. الاتحاد يسابق الزمن لتجهيز قائده قبل كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت جريدة الرياضية السعودية عن بدأ البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة في تجهيز لاعبه المصري أحمد حجازي من أجل الاستعانة بخدماته في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية ديسمبر المقبل.

ويواجه فريق الاتحاد نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزلاندي في المباراة الافتتاحية للبطولة وفي حالة تخطيه للفريق النيوزلاندي سيواجه نظيره فريق النادي الأهلي المصري في الدور ربع النهائي للبطولة.

وكشف تقرير الرياضية السعودية، أن سانتو يأمل في تجهيز حجازي الذي يتعافى من إصابة قطع في الرباط الصليبي وزميله جواو فيليبي "جوتا" الذي استبعد من قائمة الثمانية لاعبين أجانب في الدوري السعودي، للعرس العالمي.

وأضاف تقرير الرياضية السعودية، أن كافة الأجهزة بنادي الاتحاد تراقب برنامج التأهيل الخاص بحجازي، الذي بات قريبًا من الدخول في المرحلة الأخيرة، في حين يتدرب جوتا بشكل يومي مع الفريق.

وتسمح قوانين الاتحاد الدولي مشاركة اللاعبين الأجانب إذا كانوا مسجلين في نظام اتحاد اللعبة المحلي (TMS)، ووفقًا للوائح الاتحاد الآسيوي للعبة في المادة 27 الخاصة باللائحة التنظيمية لدوري أبطال آسيا، يُسمح بتسجيل اللاعب في بطولة دوري الأبطال بمجرد امتلاك النادي.لشهادة انتقال اللاعب الدولية، ما يعني إمكانية الاستفادة من خدمات جوتا حسب نظام البطولة (5+1).

جدير بالذكر إن حجازي تعرَّض للإصابة أواخر مايو الماضي، وخضع للجراحة في يونيو الماضي، ولا يزال يخضع لبرنامج تأهيلي، وقد يواجه حجازي فريقه السابق الأهلي في ربع النهائي يوم 15 ديسمبر المقبل، في حال نجح الاتحاد في عبور عقبة أوكلاند سيتي.