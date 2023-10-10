شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "الحوار الوطني": شباب البلاد هم أهم ثروتها ومستقبلها الواعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان في ندوة ”اليوم الوطني في وجدان السعوديين“، والتي نظمها قسم الدراسات الإسلامية والعربية بالتعاون مع وحدة التوعية الفكرية ونادي الطلاب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمقر الجامعة.

وبيّن الدكتور عبدالله الفوزان خلال الورقة التي قدمها أن الاحتفاء باليوم الوطني 93 يأتي في وقت تشهد فيه المملكة نهضة شاملة وإنجازات نوعية على كل الأصعدة، حيث أصبحت دولة محورية ووجهة عالمية نظراً للدور الكبير الذي تلعبه على مستوى العالم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وقال "الفوزان" إن أبرز ما يميز المملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - يحفظهما الله - تلك الرؤية الطموحة 2030 رؤية الحاضر للمستقبل التي تعكس طموحات المملكة قيادة وشعباً، لافتاً إلى أن المملكة تزخر بالثروات المتعددة وأهمها ثروة الشباب الطموح الذين هم فخر البلاد ومستقبلها.

الأولويات الوطنية

وتحدث الفوزان عن دور وأهمية برنامج التحول الوطني المعني بتحديد الأولويات الوطنية واقتراح المبادرات اللازمة لتحقيقها عبر شراكات مع القطاع الخاص، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي وتعزيز الممكنات الاقتصادية والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية وذلك من خلال تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول والمساهمة في التنفيذ وتقييم أداء مبادرات البرنامج.

وأستعرض الأمين العام خلال مشاركته جهود المملكة الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والتنموية في مختلف دول العالم، حيث دأبت على مد يد العون والمساعدة الإنسانية لمختلف دول العالم للإسهام في التخفيف من معاناتها جراء الكوارث الطبيعية.