شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الحوار الوطني يستعرض دور المعلم في تحقيق رؤية 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني أثنينة الحوار بعنوان "دور المعلم في تحقيق رؤية 2030" مساء الإثنين 9 أكتوبر، بحضور المدربة في أكاديمية الحوار للتدريب، الأستاذة جيهان الطويرقي.

وفي بداية اللقاء الذي أدارته الأستاذة/ نوال العيسى، تحدثت الأستاذة جيهان الطويرقي عن دور المعلم في تعزيز منظومة القيم لدى النشء وتشكيل شخصية الطالب، وقالت: "يتأثر الطالب بصفات المعلم الشخصية، أكثر من طريقة تدريسه، فيلتفت الطالب لأسلوب المعلم وثقافته وصدقه وصراحته وأمانته، ولغته في طريقة الشرح، وحتى مظهره الخارجي. فإذا وجد الطالب كل هذه الصفات في معلمه فسيتخذه قدوة له، مما يسهل على المعلم تأدية رسالته في تعليم الطالب وغرس المبادئ والقيم السامية في نفوس الطلاب".

المعلم قدوة للطالب والمجتمع

وأكدت الطويرقي على الدور البارز الذي يقدمه المعلم في بناء جيل يتحمل المسؤولية ويتخذ القرار مستقبلًا. فالمعلم قدوة لطلابه بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام، ويجب أن يبرز ذلك من خلال الاهتمام به وتطوير قدراته والعمل على تأهيله بأفضل الطرق والسُبل. وذلك لأهمية الدور الذي يقوم به في العملية التعليمية والتربوية، على اعتبار أنه المحور الأساسي والرئيسي الذي يؤثر بشكل مباشر على أجيال المجتمع، فالمعلم والمجتمع عنصران مترابطان، نظرًا لتأثيره بشكل كبير على تطور المجتمع والإسهام في تحقيق نهضته.