شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء": التزام 91% من المنشآت بمتطلبات لائحة مشروبات الفواكه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن التزام (91%) من المنشآت الغذائية بتطبيق متطلبات اللائحة الفنية رقم SFDA.FD/GSO 2577 "الخاصة ببطاقات شراب وعصائر ونكتار الفواكه"، وذلك وفقًا لنتائج حملة نفذتها مؤخرًا للتحقق من الالتزام بمتطلبات اللائحة.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها زارت خلال الحملة نحو (666) منشأة غذائية في مختلف مناطق المملكة ورصدت (60) منشأة مخالفة، و(103) منتجات مخالفة كميتها (72 طن) من أصل (1678) منتجًا تم التحقق منه.

أبرز مخالفات

وأشارت إلى أن أبرز المخالفات المرصودة كتابة عبارة "بدون إضافة سكر"، وعدم كتابة "مع سكر مضاف" بجانب اسم المنتج، وعدم ذكر أن المنتج يحوي على السكر بطبيعته، أو أن يكون مسمى المنتج غير مطابق للمواصفة.

وأظهرت نتائج الحملة زيادة وعي منسوبي المنشآت المستهدفة ومفتشي الجهات الرقابية المشاركين في الحملة بدور "الغذاء والدواء" وأنظمتها ذات العلاقة في ضمان سلامة المنتجات الخاضعة لرقابة "الهيئة.

وتهدف لائحة بطاقات شراب وعصائر ونكتار الفواكه إلى تمكين المستهلك من اختيار منتجات غذائية (عصائر الفاكهة) وفقًا لقيمتها التغذوية، وذلك من خلال توضيح مسمى المنتج على الواجهة الأمامية للبطاقة (عصير طازج، عصير طبيعي، نكتار الفاكهة، أو شراب الفاكهة)، إذ يعتبر العصير الطبيعي الأفضل من ناحية القيمة التغذوية، لذا يفضل استبدال نكتار الفواكه وشراب الفواكه به لأنه لا يحتوي على السكر المضاف، مع التأكيد على أن استهلاك العصائر لا يغني عن استهلاك الفواكه، إذ يوصى باستهلاك الفاكهة الكاملة للاستفادة من الألياف.

ويأتي ذلك في إطار دور "الغذاء والدواء" في تعزيز الصحة العامة وحماية المستهلك وتنفيذًا لإستراتيجية مشاركتها في تنظيم الغذاء الصحي، وفي ضوء السياسات والإجراءات الوطنية والدولية بتقليل استهلاك السكر للحد من خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة المصاحبة لها. ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".