شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الطائف تطلق منظومة تنبيهات لرصد الأمطار والنقاط الحرجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في إطار حرص أمانة الطائف على موجهة مشكلات الأمطار وبتوجيه من أمين الطائف، أطلقت الأمانة منظومة التنبيهات المسبقة للأمطار ورصد حالة النقاط الحرجة على الهواتف الذكية، كفكرة مبتكرة غير مسبوقة. حيث تم تكليف المختصين باتخاذ تدابير احترازية مبكرة لاحتواء الأمطار والسيول، من خلال إيجاد منظومة تقنية لمتابعة ورصد حالة النقاط الحرجة.

وتم توفير عدد من الحلول التقنية التي من شأنها وضع كافة فرق العمل الميدانية على أهبة الاستعداد لمباشرة النقاط الحرجة المرصودة على الفور.

أهم مراحل المنظومة

تتكون المنظومة من 6 مراحل، تشمل المرحلة الأولى تحليل كافة الأفكار والمقترحات التقنية المطروحة وجمع البيانات وانشاء خدمة الكترونية لها، وفي المرحلة الثانية تم توفير قاعدة بيانات معلوماتية جغرافية موحدة لكافة الخدمات المرتبطة بالمنظومة، وجرى في المرحلة الثالثة إنشاء خدمة إلكترونية لتسجيل التنبيهات الواردة من المصادر الرسمية (هيئة الأرصاد، الدفاع المدني، ماطر) وربط الخدمة بشكل متكامل مع خدمة الرسائل النصية SMS والبريد الالكتروني لتتمكن الفرق العاملة من استقبال رسائل التوجيه الواردة من الخدمة "إضافة إنذار، النقاط الحرجة، نوع الإنذار، جهة الإنذار، تنبيه، تنبيه متقدم، تحذير.

في المرحلة الرابعة تم إنشاء خدمة وسيطة API لعمل الترابط بين مختلف التقنيات إجرائيًا بشكل سلس ومتتابع دون أي فجوة بين الخدمات المتعددة. وشملت المرحلة الخامسة إنشاء تطبيق إلكتروني يعمل على الهواتف الذكية بتصميم سهل لتلبية متطلبات المستخدمين وربطه آليًا مع الخدمة الوسيطة API، للوصول إلى قاعدة البيانات الجغرافية وخدمة الويب المعنية بإدراج التنبيهات وبثها، وتضمنت المرحلة السادسة تكوين وتطوير الإجراءات الرئيسية للمنظومة التي تعمل من خلال التطبيق، حيث يتضمن التطبيق عدة إجراءات تبدأ بمتابعة حالة النقاط الحرجة، وتنفيذ أعمال الصيانة المرتبطة بالحالة المطرية للحدائق والعبارات.

وفي المرحلة الأخيرة يتم تغذية التطبيق بالبيانات المتنوعة وإجراء الاختبار والتحقق من سير الإجراءات تمهيدًا للتشغيل الفعلي من خلال إدراج التطبيق ضمن منصات الهواتف الذكية.