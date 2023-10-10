شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يوافق على تعاون وزارة السياحة ووزارة التنمية الاقتصادية في الجبل الأسود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. واستعرض المجلس في مستهل الجلسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته العادية الخامسة، وما جاء فيها من بنود متخذاً قرارات بشأنها.

حيث طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بالقيام بالدراسات التحليلية للتعرف على الأسباب الرئيسية لتأخر الإنجاز في أعمال العقود والرهون والضمانات ، ووضع الخطط العملية لمعالجتها ومتابعة تنفيذها. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد من رئيس لجنة الطاقة والصناعة ، الدكتور أسامة عارف ،

بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1443 / 1444هـ بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

كما طالب المجلس في قراره صندوق التنمية الصناعية السعودي بترشيد صرفه على الاستشارات الخارجية ، والاعتماد على كفاءاته الذاتية لضمان تحقيق كفاءة الانفاق. إلى ذلك ناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1443 / 1444هـ ،

وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، تلاه ، نائب رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور تركي العواد بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق. حيث أشار عضو مجلس الشورى معالي الدكتور يوسف السعدون في مداخلة له على التقرير إلى ضرورة استعانة صندوق التنمية السياحي بخبرات الصناديق التنموية الوطنية، والاعتماد على موارده الذاتية، واجراء الجهات الحكومية المختصة المراجعة الشاملة لحساباته لضمان كفاءة الإنفاق. وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش وإبداء عددٍ من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.

طلب بعدها نائب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. إلى ذلك وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا في مجال الطاقة ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة ، تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور أسامة عارف ،

بشأن مشروع المذكرة. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية والسياحة في الجبل الأسود في مجال السياحة ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، تلاه نائب رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور تركي العواد ، بشأن مشروع المذكرة. كما وافق المجلس ضمن موضوعات هذه الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشيلي في مجال خدمات النقل الجوي ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ، تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور عيسى العتيبي ، بشأن مشروع الاتفاقية.