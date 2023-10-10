شكرا لقرائتكم خبر عن نهر الخير يتدفق.. مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إنسانية في 5 دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مجموعة من المساعدات المتنوعة لعدد من الدول، ضمن جهوده في دعم البلدان والشعوب المتضررة حول العالم.

ودشن المركز اليوم, البرنامج الطبي التطوعي الثاني لجراحة العظام وتغيير المفاصل في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 25 عملية نوعية في جراحة العظام، منها 20 عملية تبديل مفصل، و5 عمليات تبديل لمفصل الحوض، إضافة إلى توزيع كراسي متحركة للمرضى.

الكوادر الطبية

وقدم محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمونه من عون إنساني لبلاده.

وأشاد بالتدخلات الإنسانية لمركز الملك سلمان ولجميع الكوادر الطبية في تلبية الاحتياجات التشخيصية والعلاجية وإجراء العمليات النادرة والصعبة في مختلف التخصصات للمرضى من ذوى الدخل المحدود من جميع محافظات البلاد.

وأشار إلى أن هذه البرامج الطبية تمثل جسرا ممدودا بالخير بين المملكة واليمن.

وتأتي هذه الحملة في إطار الدعم السعودي لإجراء العمليات الجراحية وعمليات تغيير المفاصل لعشرات المرضى من ذوي الدخل المحدود في اليمن بهدف تخفيف معاناتهم.

برنامج نبض السعودية

وفي نفس السياق، أطلق المركز، اليوم، برنامج نبض السعودية التطوعي الثامن لأمراض وجراحات القلب، بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، والمنفذ خلال الفترة من 7 - 14 أكتوبر الحالي.

وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بإجراء 6 عمليات قلب مفتوح للأطفال، وعمليتين قسطرة تشخيصية، وعملية واحدة قسطرة علاجية من مختلف مناطق اليمن.

ويأتي المشروع امتدادًا للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.

إعصار ملاوي

من ناحية أخرى، زار فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة جمهورية ملاوي لتسليمها دعما ماليا بقيمة 500.000 دولار أمريكي لمساعدة متضرري إعصار فريدي الذي ضرب البلاد مؤخرا وأدى لخسائر فادحة بالأرواح والممتلكات.

تسلم المساعدات نيابة عن حكومة ملاوي مفوض إدارة شؤون إدارة الكوارث تشارلز كاليمبا في العاصمة ليلونغوي.

وقدم تشارلز كاليمبا شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمونه من عون إنساني لبلاده، مشيدا بالدور الإيجابي لمركز الملك سلمان للإغاثة في تحسين الظروف المعيشية للمتضررين من الإعصار في جمهورية ملاوي.

فيضانات باكستان وأفغانستان

وفي لبنان، وزع المركز أمس الأول, 4.100 كرتون تمر في محافظة عكار، استفاد منها 20.500 فرد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية لبنان للعام 2023م.

كما وزع المركز 350 حقيبة إيوائية في منطقة قصور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.450 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأشد ضعفًا في المناطق الباكستانية المتضررة من الفيضانات.

وقدم المركز، 1.000 سلة غذائية في مديريتي قلندر وموسى خيل بولاية خوست في أفغانستان، استفاد منها 1.000 أسرة بواقع 6.000 فرد، للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.